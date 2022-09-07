У Индии и РФ есть огромные возможности для сотрудничества в энергетике — Моди
13:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Россия располагают огромными возможностями для сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил в среду премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди в своем видеообращении на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики», — сказал он.
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