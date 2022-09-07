У Индии и РФ есть огромные возможности для сотрудничества в энергетике — Моди

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Россия располагают огромными возможностями для сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил в среду премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди в своем видеообращении на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики», — сказал он.