16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Соответствующие указы главы государства опубликованы в четверг на официальном портале правовой информации.

«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран», — говорится в тексте одного из документов.

Другим указом главы государства от должности посла РФ в Иране освобожден Леван Джагарян, Путин назначил его послом России на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах.