Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране
16:00 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Соответствующие указы главы государства опубликованы в четверг на официальном портале правовой информации.
«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран», — говорится в тексте одного из документов.
Другим указом главы государства от должности посла РФ в Иране освобожден Леван Джагарян, Путин назначил его послом России на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах.
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