Ни о каком «прорыве» украинских сил речи нет — Небензя

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство своей попыткой наступления лишь отправило на гибель несколько тысяч украинских военных, ни о каком прорыве обороны речи не идет. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН и отметил, что «это прекрасно понимают военные эксперты».

«Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины — прим. ТАСС) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», — резюмировал Небензя.