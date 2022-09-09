США работают, чтобы поставки оружия Киеву не попали в чужие руки — зампостпреда при ООН

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США серьезно относятся к вопросу предотвращения незаконного распространения поставляемого Киеву оружия. Об этом заявил в четверг заместитель американского постпреда при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы также следим за обеспечением того, что любая помощь обороне Украины носит ответственный [характер] и ограничивает непреднамеренные последствия. Мы очень серьезно относимся к своей ответственности по предотвращению перенаправления или незаконного распространения вооружений, — утверждал Миллс. — Мы также работаем с Украиной по обеспечению подотчетности помощи».