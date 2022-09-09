Китай обнаружил новый минерал на Луне в ходе миссии «Чанъэ-5»
10:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5». Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР.
Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его «камень Чанъэ», отметило телевидение. По его информации, этот минерал стал шестым новым минералом, обнаруженным людьми на Луне, а Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новые минералы на поверхности спутника Земли.
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