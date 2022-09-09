Китай обнаружил новый минерал на Луне в ходе миссии «Чанъэ-5»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5». Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР.

Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его «камень Чанъэ», отметило телевидение. По его информации, этот минерал стал шестым новым минералом, обнаруженным людьми на Луне, а Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новые минералы на поверхности спутника Земли.