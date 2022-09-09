Предложение ограничить цену на газ из РФ не получило поддержки от министров ЕС — Reuters

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение ограничить цену на российский газ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран ЕС. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов.

«Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу», — прокомментировал заседание один из дипломатов.