Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима — Медведев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя переговорная позиция РФ по Украине не более чем «детская разминка» перед будущими требованиями о тотальной капитуляции киевского режима. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего об отказе вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

«Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — предупредил Медведев.