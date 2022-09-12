Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима — Медведев
11:05 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя переговорная позиция РФ по Украине не более чем «детская разминка» перед будущими требованиями о тотальной капитуляции киевского режима. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в понедельник.
Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего об отказе вести диалог с выдвигающими ультиматумы.
«Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — предупредил Медведев.
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