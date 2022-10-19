Собянин: В Москве приняты все меры по охране общественного порядка и стратегических объектов
16:46 19.10.2022
Все задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности перед главами субъектов Федерации, будут выполняться в рабочем режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», - написал мэр на своем сайте. По его словам, задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.
При этом градоначальник подчеркнул, что сейчас никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится.
Отметим, что 19 сентября глава РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил Сергею Собянину присоединиться к обеспечению координации работы регионов по взаимодействию с федеральным Центром при создании штабов территориальной обороны. Предполагается, что новая структура упорядочит комплекс мероприятий по снабжению армейских подразделений, в том числе мобилизованных граждан, а также оказанию поддержки военнослужащим и их семьям. В субъектах Федерации эти задачи будут решать главы регионов, которых наделили дополнительными полномочиями.
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