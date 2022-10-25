Кронпринц Саудовской Аравии ставит под сомнение ясность ума Байдена — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума президента США Джо Байдена и высмеивает в частном порядке его склонность к оговоркам и порой не вполне удачным импровизациям. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии из Эр-Рияда газета «Уолл-стрит джорнэл», ссылаясь на неназванных «лиц в саудовском правительстве».

Как она отметила, 37-летний наследный принц королевства также заявляет советникам, что Байден, которому в ноябре исполняется 80 лет, не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США. Этот пост Байден занимал в администрации президента США Барака Обамы в 2009–2017 годах. Кроме того, по свидетельству газеты, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что гораздо больше предпочитал взаимодействие с предыдущим американским лидером республиканцем Дональдом Трампом работе с демократом Байденом.

В материале выражается мнение, что «негласный пакт между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией», переживший «15 президентов и 7 королей», теперь «рассыпается при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют». «Враждебность между господином Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность» в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, вероятно, эта ситуация будет ухудшаться, пишет газета. «[Между лидерами Саудовской Аравии и США сейчас] практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение», — сказал «Уолл-стрит джорнэл» один из наиболее авторитетных вашингтонских экспертов-ближневосточников Эрон Дэвид Миллер, долгое время трудившийся на дипломатическом поприще как при демократических, так и республиканских администрациях, а в последние годы работающий в Фонде Карнеги.

Между тем глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил газете, что интересы Эр-Рияда на данном этапе совершенно не исчерпываются «энергетикой и обороной». «Это могло быть 50 лет назад. Однако сегодня это, разумеется, не так», — указал министр. «Наша экономическая повестка дня критически важна для нашего выживания», — отметил глава МИД Саудовской Аравии. Он, согласно содержащейся в статье информации, отрицал, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене в узком кругу.