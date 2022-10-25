Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил во вторник журнал «Ле Пуэн».

Как отмечает издание, в понедельник «в ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену». По данным журнала, Макрон призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».