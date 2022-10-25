Москва не видит «ни оснований, ни надежд» на конструктивные отношения с Лондоном — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не видит «ни предпосылок, ни оснований, ни надежд» на выстраивание в обозримой перспективе более конструктивных отношений с Великобританией. Об этом во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение новым премьером Великобритании Риши Сунака.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах потепления отношений двух стран с приходом нового премьера Великобритании.