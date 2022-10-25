Сбер: Власти Украины поддерживают киберпреступления против России

14:05

Правительство Украины поддерживает киберпреступления против России. С таким заявлением выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы сегодня имеем все основания утверждать, что в настоящее время преступный мир в киберпространстве имеет все признаки сращивания с государственными институтами, с правоохранительными органами Украины. И вообще, киберпреступность, кибертерроризм происходит при поддержке правительства Украины», – отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, крупные целенаправленные кибератаки против России стали происходить после 24 февраля, однако еще в 2014-2015 годах на территории Украины появилась соответствующая инфраструктура. «Прежде всего речь о средствах социальной инженерии. Никто всерьез не воспринимал эту угрозу. А уже в 2016 году масштабы этих преступлений стали расширятся, и к концу 2017 года мы стали фиксировать крупные финансовые потери граждан России. Это десятки миллиардов рублей, украденных из кошельков наших граждан в пользу преступного мира Украины», – сообщил Станислав Кузнецов. Финансовые потери россиян в 2020-2021 годах достигли более сотни миллиардов рублей, отметил он.

В Украине существует развитая индустрия телефонного вымогательства, добавил представитель Сбера. «Количество колл-центров на конец 2021 года достигало около 3 тыс. Столицей этого телефонного мошенничества стал город Днепропетровск. По нашей оценке, не менее 30% взрослого населения города активно участвовало в телефонном мошенничестве. Колл-центры в этом городе в пике составляли не менее 1 тыс. В какой-то период они даже стали конкурировать друг с другом», – рассказал он.

«На сегодняшний день один из колл-центров, который мы детально изучили, – в городе Бердянске, после того, как освободили этот город и передали нам оборудование, которое было обнаружено. Доходы его составляли около 300 млн руб. в год», – сообщил Кузнецов.