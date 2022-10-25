0
0
133
НОВОСТИ

Сбер: Кибервойна против России ведется на четырех фронтах

14:10 25.10.2022

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24» перечислил основные направления кибервойны против России.

«Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям. Первое – хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество», – рассказал он. Второй фронт – кража информации, включая закрытого характера, у юридических лиц, третий – воровство денег, в основе которого лежит телефонное мошенничество и социальная инженерия, добавил Станислав Кузнецов.

«Последнее направление: возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Это произошло за последние полгода. Мы фиксируем за последние примерно 7-8 месяцев не менее 2 млн фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне. За последние три недели, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений», – рассказал Станислав Кузнецов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 25.10.2022
Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Запада ни цента на восстановление
0
38
15:00 25.10.2022
С правобережной части Херсонской области уедут около 50 тыс. человек, рассчитывают власти
0
62
14:32 25.10.2022
Москва не видит «ни оснований, ни надежд» на конструктивные отношения с Лондоном — Песков
0
122
14:12 25.10.2022
Власти Армении запретили въезд в страну депутата Госдумы Константина Затулинa — СМИ
0
176
14:05 25.10.2022
Сбер: Власти Украины поддерживают киберпреступления против России
0
135
14:00 25.10.2022
Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
0
138
13:32 25.10.2022
Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать — ЕК
0
206
13:20 25.10.2022
Андрей Воробьев поручил разъяснить семьям мобилизованных все нюансы положенных им мер поддержки
0
162
13:20 25.10.2022
ЕС даст Киеву 1 млрд евро и 400 генераторов для срочного восстановления энергоснабжения
0
188
13:05 25.10.2022
Власти Херсонщины намерены выдворять коммерсантов, саботирующих оборот рубля — Стремоусов
0
202

Возврат к списку