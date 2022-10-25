Сбер: Кибервойна против России ведется на четырех фронтах
14:10 25.10.2022
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24» перечислил основные направления кибервойны против России.
«Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям. Первое – хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество», – рассказал он. Второй фронт – кража информации, включая закрытого характера, у юридических лиц, третий – воровство денег, в основе которого лежит телефонное мошенничество и социальная инженерия, добавил Станислав Кузнецов.
«Последнее направление: возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Это произошло за последние полгода. Мы фиксируем за последние примерно 7-8 месяцев не менее 2 млн фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне. За последние три недели, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений», – рассказал Станислав Кузнецов.
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