Президент Южной Кореи дал указание заставить «Северную Корею заплатить за провокации»
09:20 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ответ на ракетные пуски дал указание принять меры, чтобы КНДР «заплатила за свои провокации». Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис президента.
«Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации», — информировали в офисе президента. До этого Юн Сок Ёль созвал заседание Совета национальной безопасности.
Одна из баллистических ракет, которые запустила в среду КНДР, впервые упала вблизи территориальных вод Республики Корея к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической границей. Комитет начальников штабов назвал такие действия неприемлемыми.
НОВОСТИ
- 10:05 02.11.2022
- Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы
- 10:00 02.11.2022
- КС РФ разрешил пользоваться иностранными правами при управлении личным автотранспортом
- 09:32 02.11.2022
- В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
- 09:05 02.11.2022
- На российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру - Шольц
- 09:00 02.11.2022
- КНДР в среду запустила по меньшей мере десять ракет разных типов — Рёнхап
- 08:15 02.11.2022
- Из-за инфляции больницам ФРГ выделена помощь на сумму до 8 млрд евро - министр Минздрава
- 08:10 02.11.2022
- На юг Японии перебрасываются боевые самолеты ВВС США F-22 - СМИ
- 08:05 02.11.2022
- В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос
- 23:00 01.11.2022
- На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп
- 22:40 01.11.2022
- Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать