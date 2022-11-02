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НОВОСТИ

Президент Южной Кореи дал указание заставить «Северную Корею заплатить за провокации»

09:20 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ответ на ракетные пуски дал указание принять меры, чтобы КНДР «заплатила за свои провокации». Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис президента.

«Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации», — информировали в офисе президента. До этого Юн Сок Ёль созвал заседание Совета национальной безопасности.

Одна из баллистических ракет, которые запустила в среду КНДР, впервые упала вблизи территориальных вод Республики Корея к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической границей. Комитет начальников штабов назвал такие действия неприемлемыми.

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