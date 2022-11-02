В Крыму задержан агент СБУ, планировавший диверсию на ЛЭП — ФСБ
13:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи по заданию украинских спецслужб. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 г. р., завербованный СБУ», — сообщили в ФСБ. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — отметили в ФСБ.
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