КНДР запустила еще шесть ракет, в том числе класса «земля — воздух» — Рёнхап

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные КНДР в среду произвели запуск еще шести ракет, в том числе противовоздушных. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

«Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса „земля — воздух“, в сторону Японского и Желтого морей», — приводит Рёнхап заявление южнокорейских военных.