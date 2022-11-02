КНДР запустила еще шесть ракет, в том числе класса «земля — воздух» — Рёнхап
14:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные КНДР в среду произвели запуск еще шести ракет, в том числе противовоздушных. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
«Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса „земля — воздух“, в сторону Японского и Желтого морей», — приводит Рёнхап заявление южнокорейских военных.
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