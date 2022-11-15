ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине — Лавров
13:20 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками конфликта на Украине, поставляя вооружение и обучая украинских военнослужащих. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Группы двадцати.
«Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине. Это поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих, помощь в предоставлении огромного количества разведданных, участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников», — сказал Лавров.
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