Программа энергосбережения позволила «Роснефти» сэкономить за 2021 год 5,6 млрд рублей

19:09

Компания «Роснефть» в 2021 году смогла сэкономить в рамках реализации программы энергосбережения примерно 372 тыс. тонн условного топлива или более 5,6 млрд рублей. Этот объем эквивалентен добыче 460 тыс. тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением около 300 тыс. человек.

В стратегии «Роснефть 2030» рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий является одним из важнейших элементов. По данным компании, в 2021 году ее общее энергопотребление составляло около 569 млн ГДж, при этом ее дочерние предприятия активно повышают энергоэффективность и сокращают энергопотребление, оптимизируя электрические нагрузки и тепловые процессы. В 2021 году предприятия «Роснефти» выполнили более 55 тыс. энергосберегающих мероприятий, например, оптимизировали режимы работы технологических объектов, внедрили современное оборудование, а также энергоэффективные технологии в нефтедобыче и нефтепереработке.

«Роснефть» подвела итоги рейтинга Системы энергетического менеджмента, повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Победителями рейтинга по энергетической эффективности среди нефтегазодобывающих предприятий стало ООО «РН-Ванкор», на втором месте АО «Самаранефтегаз», на третьем – ООО «РН-Пурнефтегаз». Среди нефтеперерабатывающих предприятий лидировало АО «Новокуйбышевский НПЗ», второе место у АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», третье у ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок». При составлении рейтинга учитывался уровень эффективности процессов энергетического менеджмента, в том числе степень вовлеченности профильных служб предприятия в повышение энергоэффективности, полнота и качество выполнения программы энергосбережения. Оценку проводил специализированный корпоративный центр по энергосбережению АО СПНУ «Роснефть-Термнефть» по итогам проверки показателей Системы энергетического менеджмента и повышения энергетической эффективности эксплуатации технологических процессов и энергоемкого оборудования.