Польша в этом году усердно выкапывает ОБСЕ могилу — Лавров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведское председательство в ОБСЕ начало готовить похороны организации, а Польша в этом году усердно выкапывает ей могилу. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Шведы были председателями в прошлом году, они уже тогда открыто стали действовать не как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ, на подчинение ОБСЕ интересам США и Брюсселя. По сути именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», — сказал Лавров.