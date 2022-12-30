Гуайдо предложил оппозиции назначить новое «временное правительство» Венесуэлы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер противников венесуэльских властей Хуан Гуайдо заявил в четверг, что не поддерживает инициативу депутатов оппозиционной ассамблеи Венесуэлы о ликвидации «временного правительства», и предложил обновить его состав. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсети.

«Партии „Демократическое действие“, „Справедливость прежде всего“ и „Новое время“ имеют в своих руках возможность защитить конституционное временное правительство и назначить его новый состав 5 января, — сказал политик. — У вас есть голоса, чтобы уничтожить временное правительство, не у [президента Николаса] Мадуро, а у вас. <…> Сохранение временного правительства необходимо не ради Хуана Гуайдо, а ради конституционной обязанности защищать венесуэльцев и сохранять единство».

Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали на прошлой неделе в поддержку решения о ликвидации «временного правительства» под руководством Хуана Гуайдо, на пятницу запланировано второе чтение. В Боливарианской Республике существуют две структуры, называющие себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партиям, поддерживающим Мадуро, а также «альтернативное» законодательное собрание во главе с Гуайдо.