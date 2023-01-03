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НОВОСТИ

Поминальную мессу по Бенедикту XVI посетит канцлер Германии

17:45 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит поминальную мессу по почетному Папе римскому Бенедикту XVI. Об этом во вторник сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя правительства.

Также поминальную службу намерена посетить председатель парламента страны Бербель Бас.

Как напоминает агентство, ранее о планах посетить церемонию заявили президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Бенедикт XVI является уроженцем этого региона Германии.

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