Поминальную мессу по Бенедикту XVI посетит канцлер Германии
17:45 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Также поминальную службу намерена посетить председатель парламента страны Бербель Бас.
Как напоминает агентство, ранее о планах посетить церемонию заявили президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Бенедикт XVI является уроженцем этого региона Германии.
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