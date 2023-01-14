Актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ им. Чехова — СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Об этом сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

По данным издания, причиной увольнения Назарова стали его критические высказывания по теме специальной военной операции на Украине.

Ранее театр в Нижнем Тагиле отменил премьеру спектакля «Корень любви», в котором Дмитрий Назаров должен был исполнить главную роль. Организаторы подтвердили, что поводом для отмены постановки стало недовольство жителей города в связи с высказываниями актера по поводу СВО и мобилизации.

Дмитрий Назаров — российский актер театра и кино, народный артист РФ (2000). Его самая известная роль — шеф-повар Виктор Баринов в сериале «Кухня» (2012-2016) и его продолжениях. В общей сложности актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.