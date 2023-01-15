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В Москве 15 января будет пасмурно при температуре воздуха кололо 0 градусов

09:07 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, от минус 2 до 0 градусов, небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов. «Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица», — говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

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