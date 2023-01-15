Оказывать военную помощь Украине Грузия не собирается – вице-премьер
11:00 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине — прим. ТАСС). Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», — сказала Цулукиани.
Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.
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