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Оказывать военную помощь Украине Грузия не собирается – вице-премьер

11:00 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом в воскресенье заявила журналистам вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине — прим. ТАСС). Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», — сказала Цулукиани.

Вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

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