Украина заминировала весь приграничный периметр с Белоруссией в Ровненской области

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины, заявил губернатор региона Виталий Коваль.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это сплошные леса и болота», — написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он напомнил, что на севере области строятся инженерные и фортификационные сооружения. В строительстве участвуют жители региона.