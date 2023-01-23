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НОВОСТИ

Коран опять осквернили – на этот раз в Нидерландах

17:20 23.01.2023 Источник: НГ-Online

Как сообщают турецкие новостные агентства, в Европе 23 января произошло второе за последние несколько дней осквернение Священного Писания мусульман. На этот раз провокационная акция состоялась в Нидерландах. Эдвин Вагенсвельд, голландский лидер антиисламской группировки «Пегида», разорвал бумажное издание Корана в Гааге. Турецкие СМИ подчеркивают, что Вагенсвельд ранее дважды делал то же самое, и каждый раз его задерживали, но на этот раз полиция не вмешивались.

Напомним, 21 января ультраправый политик из Дании Расмус Палудан сжег Коран неподалеку от посольства Турции в Стокгольме. Эта акция вызвала возмущение в Турции и в других мусульманских странах, а также в исламской общине России. 22 января протестующие сожгли шведский флаг у консульства королевства в Стамбуле. В понедельник Палудан заявил, что продолжит свои акции в Швеции и Дании несмотря на поступающие угрозы верующих из Турции и Индонезии.

Редакция НГ-религий

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