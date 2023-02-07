Энергосистема Украины приближается к коллапсу — экс-премьер Азаров

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания. Такое мнение высказал во вторник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания», — написал он на своей странице в соцсети.

По его словам, критическое состояние украинской энергосистемы окажет воздействие и на другие страны. «Крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины», — указал Азаров.

Национальная компания «Укрэнерго» регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме Украины.

12 января глава правления компании Владимир Кудрицкий призвал жителей страны готовиться к пессимистическому сценарию в сфере энергоснабжения, который, по его словам, может наступить в том числе из-за похолодания. По данным исполнительного директора украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрия Сахарука, около 10% энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено, еще 50% объектов повреждено.