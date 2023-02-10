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НОВОСТИ

Из сериала «Домашний арест» на ТНТ убрали песню Семена Слепакова

08:35 10.02.2023

На телеканале ТНТ в праймтайм идет повтор сатирического комедийного сериала «Домашний арест» (2018) , сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков. Было замечено, что из его анимационной музыкальной заставки исчезла исполненная Слепаковым песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым». Теперь вместо нее идет урезанный до нескольких секунд вариант заставки без музыки. При этом упоминание имени Слепакова как креативного продюсера в титрах осталось.

Создатели сериала — Семен Слепаков и режиссёр Петр Буслов — в 2019 году получили за "Домашний арест" спецприз премии «Ника» («За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа»).

После начала спецоперации на Украине Слепаков выступил против боевых действий и уехал из страны. Недавно в сети появилась его новая песня «Колыбельная» о погибшем российском солдате, осуждающая спецоперацию.

Вера Цветкова

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