В Москве выявили 3 413 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 413 против 1 914 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 421 770 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 217. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 868, до 3 223 613.