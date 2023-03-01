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В Москве выявили 3 413 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 413 против 1 914 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 421 770 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 217. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 868, до 3 223 613.

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