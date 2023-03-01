Мэр Собянин: «Московское долголетие» объединяет уже более полумиллиона москвичей
12:28 01.03.2023
Через пять лет после старта проекта программа «Московское долголетие» объединяет уже более 500 тыс. горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас мегаполис сложно представить без этого активностей, которые доступны москвичам в рамках этого проекта. «Были сотни тысяч москвичей, активных, желающих общаться, желающих реализовать интересные проекты... В первый же год мы получили больше 100 тыс. участников, а сегодня нас - полмиллиона», - рассказал глава города на встрече, посвященной пятилетию «Московского долголетия» в кинотеатре «Художественный».
Сейчас участникам «Московского долголетия» доступны 39 направлений активности в трех форматах - очно, онлайн и на свежем воздухе. Горожане могут бесплатно заниматься гимнастикой, общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой, танцами, вокалом, рисованием, компьютерными технологиями, слушать лекции по истории, искусству, правовой и финансовой грамотности, ходить на занятия по иностранным языкам, посещать курсы по кулинарии.
В день рождения «Московского долголетия», 1 марта, в сети кинотеатров «Москино» проводят бесплатный показ киномюзикла «Миссия «Долголетие». В нем рассказана история москвичей старшего поколения, которые изменили свою жизнь и сделали продвижение философии здорового образа жизни и долголетия своей миссией. Музыкальные номера в мюзикле исполнены участниками проекта «Московское долголетие» совместно с известными артистами кино и музыки.
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