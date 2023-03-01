МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
13:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«В рамках бюджета, который мы рассматривали и принимали на 2023–2025 гг., в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда — плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму. При этом уже буквально на прошлой неделе [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] в послании к Федеральному посланию обозначил, что этого недостаточно, и с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум. Процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ будет 17%», — сказал министр.
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