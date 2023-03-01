Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники в течение февраля 12 раз предпринимали попытки вытеснения беженцев на белорусскую территорию. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Всего на протяжении февраля зафиксировано 12 попыток польских „стражей границы“ вытеснить беженцев в Беларусь. Подобные случаи фиксировались 1, 8, 10, 11, 12, 17, 25 и 27 февраля», — говорится в сообщении.