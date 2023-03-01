0
0
43
НОВОСТИ

Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет

13:05 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники в течение февраля 12 раз предпринимали попытки вытеснения беженцев на белорусскую территорию. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Всего на протяжении февраля зафиксировано 12 попыток польских „стражей границы“ вытеснить беженцев в Беларусь. Подобные случаи фиксировались 1, 8, 10, 11, 12, 17, 25 и 27 февраля», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 01.03.2023
МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
0
41
12:40 01.03.2023
СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
0
92
12:32 01.03.2023
В Москве выявили 3 413 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
102
12:28 01.03.2023
Мэр Собянин: «Московское долголетие» объединяет уже более полумиллиона москвичей
0
105
12:20 01.03.2023
Казначейство проводит проверку Минобороны РФ по расходам в рамках СВО — Артюхин
0
122
12:05 01.03.2023
Вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти недопустимо — Минобрнауки
0
152
12:00 01.03.2023
В России выявили 13 438 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
143
11:32 01.03.2023
Шестилетнего максимума достиг рост деловой активности в российской промышленности - СМИ
0
213
11:20 01.03.2023
Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг
0
221
11:05 01.03.2023
Подросток бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленобласти и был задержан
0
240

Возврат к списку