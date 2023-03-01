Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет
13:05 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские пограничники в течение февраля 12 раз предпринимали попытки вытеснения беженцев на белорусскую территорию. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Всего на протяжении февраля зафиксировано 12 попыток польских „стражей границы“ вытеснить беженцев в Беларусь. Подобные случаи фиксировались 1, 8, 10, 11, 12, 17, 25 и 27 февраля», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:00 01.03.2023
- МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
- 12:40 01.03.2023
- СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
- 12:32 01.03.2023
- В Москве выявили 3 413 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:28 01.03.2023
- Мэр Собянин: «Московское долголетие» объединяет уже более полумиллиона москвичей
- 12:20 01.03.2023
- Казначейство проводит проверку Минобороны РФ по расходам в рамках СВО — Артюхин
- 12:05 01.03.2023
- Вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти недопустимо — Минобрнауки
- 12:00 01.03.2023
- В России выявили 13 438 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 01.03.2023
- Шестилетнего максимума достиг рост деловой активности в российской промышленности - СМИ
- 11:20 01.03.2023
- Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг
- 11:05 01.03.2023
- Подросток бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленобласти и был задержан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать