0
0
47
НОВОСТИ

Более 70 тыс. человек в Херсонской области уже получили российские паспорта — Сальдо

14:32 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70 тысяч российских паспортов уже выдано в Херсонской области. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Кто получил паспорт Российской Федерации — таких уже более 70 тысяч. <…> Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет [выдано] уже до 150 тысяч паспортов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:47 01.03.2023
Мэр Москвы Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным
0
7
14:12 01.03.2023
В небе над Киевской областью зафиксировали неопознанный объект
0
89
14:00 01.03.2023
Пекин настроен на укрепление политического взаимодоверия с Минском — Си Цзиньпин
0
121
13:45 01.03.2023
Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность
0
122
13:42 01.03.2023
Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
0
124
13:32 01.03.2023
Рынок труда в РФ переживает серьезную трансформацию — Котяков
0
155
13:20 01.03.2023
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
0
180
13:05 01.03.2023
Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет
0
197
13:00 01.03.2023
МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
0
179
12:40 01.03.2023
СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
0
202

Возврат к списку