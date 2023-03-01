Более 70 тыс. человек в Херсонской области уже получили российские паспорта — Сальдо

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70 тысяч российских паспортов уже выдано в Херсонской области. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Кто получил паспорт Российской Федерации — таких уже более 70 тысяч. <…> Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца будет [выдано] уже до 150 тысяч паспортов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».