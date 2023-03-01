Кремль не изменит подбор слов для речей сразу после подписания закона о языке — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не будет менять подбор слов для публикаций и речей после подписания закона о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов, сообщил журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала надо будет ознакомиться с пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законом должны быть подготовлены, и сначала надо будет посмотреть, какие нормы там определены, потом уже будем решать», — сказал представитель Кремля.