Собянин: Недалеко от станции метро "Зябликово" обустроят новую зону для активного отдыха

14:20

В Москве до конца 2023 года будут благоустроены поймы рек Шмелевка и Кузнецовка неподалеку от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово» вдоль Воронежской улицы и Орехового бульвара. По словам мэра Сергея Собянина, в прошлые годы здесь были выполнены некоторые работы по благоустройству. «Но если зайти немного поглубже, то картина там неудовлетворительная: неухоженные тропинки, валежник и сухостой, - написал градоначальник в своем блоге. - Да и гулять по парку не так просто - всюду натыкаешься на заборы. Мы провели опрос местных жителей о том, каким они видят парк рядом с домом. Москвичам интересны физкультура и спорт, прогулки с собакой, игры с ребенком на детской площадке, отдых и общение на свежем воздухе. Исходя из этого и был разработан проект благоустройства, предусматривающий создание новых функциональных зон и площадок, а также устранение препятствий для свободного прохода людей».

Вдоль Шмелевки предполагается создать прогулочный маршрут с настилом на сваях, позволяющий горожанам гулять, не причиняя ущерб природе. На склонах оврагов предполагается обустроить видовые площадки и зоны тихого отдыха, с которых будут открываться пейзажи речных долин. Ближе к станции метро «Зябликово» планируют организовать новую зону для активного отдыха. Здесь создадут скейт-парк, памп-трек и площадки для командных видов спорта. Вторая спортивная зона запланирована недалеко от Гурьевского проезда, а также обустроены четыре детские площадки. «Одна из них - тематическая игровая зона «Канитель», - сообщил Собянин. - Название отсылает к истории этого места. На протяжении нескольких столетий одним из основных промыслов местных жителей было производство канители - тончайшей проволоки из серебра или золота, которую использовали для украшения одежды и ювелирных изделий. Мотив канители планируется передать с помощью цвета и конструкций игрового оборудования».

Также в парке будут отремонтированы и созданы новые площадки для выгула собак.

Кроме того, планируется привести в порядок жилой квартала между Тамбовской и Воронежской улицами и Гурьевским проездом. Там планируют обновить дорожно-тропиночную сеть и газон, установить новые опоры уличного освещения, скамейки и урны. После выполнения этих проектов на юге Москвы появится уютный парк у воды, а территория жилого квартала станет еще более комфортной и безопасной.