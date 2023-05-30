Сроки контрнаступления ВСУ утверждены - Зеленский
10:00 30.05.2023 Источник: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Зеленский сообщил в соцсети. "Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились" - написал он.
Политик заявил, что украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Lenta.Ru
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