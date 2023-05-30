В Киеве прозвучало множество взрывов, возникли пожары в трех районах
10:05 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Множество взрывов прозвучало в ночь на вторник в Киеве, в трех районах города возникли пожары. Об этом сообщают киевский мэр Виталий Кличко, а также городская администрация.
Сообщения о разрывах начали поступать около 02:30 мск после объявления воздушной тревоги в центральных регионах и не прекращались в течение почти двух часов. По информации городских властей, возникли как минимум три пожара. Кроме того, зафиксировано попадание в одно из предприятий.
Помимо Киева, воздушная тревога объявлялась ночью в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в Харьковской области прозвучало три мощных взрыва, которые были слышны в областном центре. На данный момент режим тревоги сохраняется в Житомирской и Киевской областях, а также в столице.
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