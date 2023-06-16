Путин назвал регионы-лидеры по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата
16:45 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал Чечню, Ростовскую, Саратовскую, Костромскую области, ЯНАО и Забайкалье лидерами по прогрессу в национальном рейтинге инвестиционного климата.
«Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-ненецкий автономный округ и Забайкальский край», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Путин поздравил коллег в регионах и пожелал им дальнейших успехов.
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