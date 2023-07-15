Сбер представил особенный дизайн СберКарты и новый интерфейс платежного счета

19:48

Сбер улучшил функцию выбора дизайна СберКарты. В мобильном приложении СберБанк Онлайн клиентам доступны на выбор девять особенных дизайнов дебетовой СберКарты в пластике и постоянно обновляющаяся коллекция из нескольких линеек для диджитал-версии карты, а также обновленный экран платежного счета для удобного управления личными финансами.

Дизайны для привычного пластика разработаны совместно с Русским географическим обществом (РГО) и Третьяковской галереей. Подборки РГО включают уникальные кадры необычных мест нашей великой страны, а также крупные планы, раскрывающие их красоту и совершенство. Третьяковская галерея представила шедевры русских художников XX века: Казимира Малевича, Константина Коровина, Аристарха Лентулова. Заказать пластик с особенным дизайном можно для дебетовой СберКарты только в приложении СберБанк Онлайн. Стоимость услуги – 500 руб.

Цифровой дизайн доступен не только для дебетовых СберКарт, но и для кредитных: он отображается в приложении банка и при оплате по SberPay. Причем, помимо дизайнов, доступных на пластике, цифровая галерея включает минималистичные варианты, где стиль задает исключительно цвет, и аутентичную коллекцию арт-комиксов со СберТян. Менять дизайн можно хоть каждый день – данная услуга абсолютно бесплатна. Диджитал-галерея дизайнов будет обновляться регулярно.

Кроме того, платежный опыт Кошелька в целом стал гораздо удобнее. Самые необходимые функции всегда под рукой на экране платежного счета: например, для перевода денег с одного счета на другой больше не требуется выполнять несколько последовательных шагов – достаточно одного свайпа. Цвет экрана меняется в зависимости от уровня трат и подключенных пакетов услуг, а саму СберКарту стало возможно быстро выпускать не только к новому, но и к уже существующему платежному счету.

«СберКарта – самая популярная карта Сбера в стране. Поэтому клиентский опыт для нас в приоритете: все должно быть просто, быстро, удобно и выгодно. А еще красиво, ведь каждому хочется, чтобы его карта, как и ее цифровая версия отвечали его личным вкусам и предпочтениям, – отметил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Простая, казалось бы опция «Изменить дизайн карты» в СберБанк Онлайн – это еще один важный шаг навстречу клиенту».

«Убежден, самое красивое вокруг нас создано природой, и Россия – неисчерпаемый источник вдохновения. Наш очередной партнерский проект со Сбером объединил предметный дизайн повседневности и художественную фотографию, – рассказал Артем Манукян, вице-президент Русского географического общества. – Избранные работы участников фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» в номинациях «Россия с высоты птичьего полета» и «Макромир» теперь всегда под рукой: можно окунуться в воспоминания или визуализировать мечту отправиться в путешествие по России».