Восемь вражеских БПЛА уничтожены под Севастополем - Развожаев

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили вражескую атаку на Севастополь, сбиты или подавлены восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал он.

Развожаев уточнил, что атака была массированной и продолжительной, но никакие объекты в городе или в акватории не пострадали. «Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — добавил губернатор.