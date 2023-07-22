Орбан сообщил, что ему пытались диктовать в Румынии, как и о чем говорить в своей речи

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в Румынии, получил от местных властей уведомление по поводу того, что ему следует, а о чем не стоит говорить в ходе планировавшегося там выступления. Рассказав об этом в субботу в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, глава правительства заверил, что когда его румынский коллега приедет в Венгрию, то ему не будут давать подобные рекомендации.

В то же время Орбан сам допустил в своей речи ряд высказываний, которые, по мнению интернет-издания Telex, наверняка станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран. Коснувшись послания, направленного ему румынскими властями, премьер сообщил: «Они пишут, что мы не должны говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии. Мне интересно, что они имеют в виду? Думаю, что Трансильванию и Секейский край (места проживания венгерского меньшинства — прим. ТАСС). Но мы никогда не утверждали, что это румынские территориальные единицы».

Орбан также заявил, что ему не рекомендовали выставлять в негативном виде западные ценности. «Если кто-то вовлечен в европейскую политику, а это как раз то, чем я занимаюсь, то сегодня западные ценности означают три вещи: миграцию, ЛГБТК и войну. Мои дорогие румынские друзья, их не нужно выставлять в плохом свете, потому что они предстают в плохом свете сами по себе», — сказал премьер, выступление которого транслировал венгерский телеканал М1.

Тем не менее Орбан выразил признательность своему румынскому коллеге Марчелу Чолаку за встречу в Бухаресте накануне поездки в студенческий лагерь и за предоставленную возможность провести там мероприятия.