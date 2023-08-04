Германия затягивает отправку Украине военной помощи — Welt

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. С таким утверждением выступила газета Welt со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

Издание напоминает, что Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом 2,4 млрд евро в мае — перед визитом президента Украины Владимира Зеленского. В статье отмечается, что Берлин пообещал доставить оружие в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, но к сегодняшнему дню «Украина мало что получила из этого».

Данные газеты при этом во многом совпадают со списком, который правительство ФРГ регулярно обновляет на своем сайте. И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву лишь 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной. Также Welt указывает, что Украина до сих пор не получила четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. Из 20 бронемашин Marder с мая не было отправлено ни одной, из 18 зенитных самоходных установок Gepard — 12.

В последний раз список поставленного Киеву оружия обновлялся 28 июля.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти 17 млрд евро. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США. Проблемы с поставками, о которых пишет Welt, касаются майского пакета.