Собянин объявил об открытии выставки "Станция Манеж" Московского урбанфорума

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Московский урбанистический форум продолжается и теперь он проводится на еще одной площадке – в «Манеже» в центре мегаполис. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «Станция Манеж» - это уже четвертая площадка форума. «Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы», – написал глава города у себя в Telegram-канале. Вход на выставку бесплатный.

На выставке много мультимедийных и интерактивных зон, позволяющим посетителям взаимодействовать с экспонатами. Так, при помощи симулятора они могут побыть машинистами поезда или побывать на виртуальной экскурсии по реке на электросудне. Перед «Манежем» установлены вагоны поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0», которые курсируют в столичном метро и на Московских центральных диаметрах, а по площадке ездят макеты этих вагонов в натуральную величину. Они перевозят пассажиров между локациями выставки.

Как сообщил градоначальник, экспозиция разместилась на двух этажах. «Первый посвящен рельсовому транспорту и автомобильным проектам, - отмечает мэр. - На цокольном этаже – новинки и раритетные экземпляры. Так, на «Аллее славы Москвича» выставлены экспериментальные машины, а на стенде автозавода «Москвич» можно посмотреть новые модели и «Москвич 6».

Посетителей выставки приглашают и в лектории, где проводятся лекции урбанистов и экспертов, устраивают стендапы актеров, телеведущих и знаменитостей. Дети могут посетить семейный досуговый центр, где проводятся мастер-классы и викторины, за участие в которых можно получить подарки.

Выставка будет действовать до 10 сентября.