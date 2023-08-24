Почти 30 новых стартовых площадок реновации утверждено в Москве в этом году

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В Москве в 2023 году были утверждены около 30 новых территорий для строительства домов по программе реновации столичного жилого фонда. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, за год мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано три постановления, в которых были перечислены 27 новых территорий, на которых планируется возвести почти 0,5 млн кв м современного жилья для участников программы реновации.

«С 2017 года число земельных участков для возведения нового жилья увеличилось в четыре раза – с 2,9 млн кв. м до более чем 11 млн кв. м, - заявил Левкин. - Это территории, где создается качественно новая городская среда, обновляется старый жилфонд, строится сопутствующая инфраструктура для комфортного проживания горожан».

Как отмечает руководитель департамента проектирование и строительство домов идет уже в рамках квартальной застройки районов. Левкин заметил, что в рамках программы повсеместно внедряется подход Urban Health и применяются зеленые стандарты строительства. По его данным, 418 домов с квартирами общей площадью 7,8 млн кв. м находится в стадиях проектирования и строительства, сданы в эксплуатацию 260 домов, а новые «реновационные» квартиры получили более 105 тыс. москвичей.

Напомним, в программу реновации включены 5 175 домов, в которых живет почти миллион горожан.