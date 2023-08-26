Медведев уверен, что российско-грузинская дружба рано или поздно вернется

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Грузия в перспективе снова будут дружить, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В истории всегда принято мерить длительными отрезками времени», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, наступит ли день, когда страны вернутся к дружеским отношениям.

«Такое время, безусловно, наступит. Но вот когда наступит — я не знаю. Но уверен, что оно не за горами», — подчеркнул Медведев.