Медведев уверен, что российско-грузинская дружба рано или поздно вернется
19:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Грузия в перспективе снова будут дружить, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В истории всегда принято мерить длительными отрезками времени», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, наступит ли день, когда страны вернутся к дружеским отношениям.
«Такое время, безусловно, наступит. Но вот когда наступит — я не знаю. Но уверен, что оно не за горами», — подчеркнул Медведев.
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