Шольц и Макрон удивились, что Путин в беседах с ними в 2022 г. не упомянул санкции — Bild
20:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года были удивлены тем, что он не упомянул санкции, введенные против Москвы. Об этом пишет газета Bild.
«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами [Макроном]. Однако он даже не упомянул их», — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с французским лидером после переговоров с президентом РФ. «Со мной тоже нет», — цитирует газета ответ Макрона.
В то же время канцлер ФРГ отметил, что президент РФ изложил ему свою точку зрения на происходящее на Украине. «Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как можно найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации», — поделился Шольц, добавив, что российский лидер также говорил о необходимости признания Крыма частью РФ и независимости ДНР и ЛНР, которые затем вошли в состав России.
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