В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю возросла на 19,6%, а число госпитализаций увеличилось на 3,3%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 3 104 человека, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей, 11 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 989 632 случая заражения и 22 443 780 случаев выздоровления, 399 983 человека умерли.