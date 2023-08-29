В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю
12:20 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю возросла на 19,6%, а число госпитализаций увеличилось на 3,3%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.
По данным штаба, за неделю выздоровели 3 104 человека, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей, 11 человек умерли за этот период.
Всего с начала пандемии в России выявили 22 989 632 случая заражения и 22 443 780 случаев выздоровления, 399 983 человека умерли.
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