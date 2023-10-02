Средняя цена нефти Urals в январе — сентябре снизилась в 1,35 раза — до $59,54 за баррель

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — сентябре 2023 года снизилась в 1,35 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года года и составила $59,54 за баррель, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, в январе — сентябре 2022 года — $80,58 за баррель», — говорится в сообщении.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере $83,08 за баррель, что в 1,217 раз выше, чем годом ранее ($68,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила $93,98 за баррель.