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Средняя цена нефти Urals в январе — сентябре снизилась в 1,35 раза — до $59,54 за баррель

16:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — сентябре 2023 года снизилась в 1,35 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года года и составила $59,54 за баррель, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, в январе — сентябре 2022 года — $80,58 за баррель», — говорится в сообщении.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере $83,08 за баррель, что в 1,217 раз выше, чем годом ранее ($68,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила $93,98 за баррель.

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