Байден обещал Нетаньяху необходимую поддержку в свете атак

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что Вашингтон готов предоставить еврейскому государству необходимую поддержку в свете атак палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«США безоговорочно осуждают эти ужасающие атаки террористов ХАМАС из Газы против Израиля, и я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля», — отметил Байден. «США предостерегают от того, чтобы любая другая сторона, враждебная по отношению к Израилю, искала в этой ситуации выгоду», — добавил он.