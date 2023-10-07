Байден обещал Нетаньяху необходимую поддержку в свете атак
20:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что Вашингтон готов предоставить еврейскому государству необходимую поддержку в свете атак палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
«США безоговорочно осуждают эти ужасающие атаки террористов ХАМАС из Газы против Израиля, и я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля», — отметил Байден. «США предостерегают от того, чтобы любая другая сторона, враждебная по отношению к Израилю, искала в этой ситуации выгоду», — добавил он.
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