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Большинство россиян пока не хотят оплачивать товары при помощи биометрии — опрос

21:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство опрошенных россиян пока не готовы оплачивать товары и услуги при помощи биометрии, свидетельствуют данные опроса разработчика систем распознавания лиц NtechLab (копия есть у ТАСС).

Всего в опросе приняли участие 2 тысячи человек. 78% из них не готовы расплачиваться при помощи биометрии, готовы оплачивать покупки только картой, еще 13% интересуются «оплатой по лицу» и 9% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Как следует из данных опроса, 45% респондентов считают биометрию безопасней паролей, 35% наоборот отдают предпочтение паролям и еще 5% считают, что и биометрия, и пароли одинаково безопасны (15% респондентов затруднились ответить). При этом большинство опрошенных — 51% — считают, что биометрия удобнее паролей (38% выступили за удобство паролей, еще 11% затруднились ответить).

72% из числа опрошенных считают, что при оплате с помощью биометрии главный риск — это утечка биометрических данных мошенникам, еще 41% опасается недобросовестного использования данных и 30% — утраты неприкосновенности личности. Также среди популярных у респондентов факторов риска — сбой в работе технологий и ложное попадание под подозрение в правонарушениях. Не видят рисков в использовании биометрии всего 2% респондентов.

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